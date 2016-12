Capelli, 10 code di cavallo da provare nelle feste

Guai a chiamarla acconciatura “da secondo giorno”: la coda di cavallo è sempre più chic e sempre più “accessoriata”. Certo continua a fare molto bene il suo “sporco” lavoro di salvare una capigliatura non più pulitissima, ma fa molto di più, tanto che è tra gli hairstyle più gettonati su passerelle (Chanel in primis) e red carpet.

Regola numero uno: dimenticate le solite code alte, basse, laterali, morbide, tirate.

Regola numero due: se l’elastico non è nascosto da un ciuffo di capelli, allora dev’essere bello e ben visibile, per esempio colorato con charme gioiello o in tessuto (scrunchie) anni ’90.

Regola numero 3: le forme richiedono fantasia, con codine triple, segmentate o decorate da torchon.

Infine, per non vanificare l’originalità e lo sforzo e far durare la coda più di qualche ora, il passaggio finale è la lacca, meglio se invisibile e naturale per non sporcare e rovinare i capelli. Phytolaque Miroir di Phyto, a base di gomma lacca (una resina naturale), fissa e disciplina senza irrigidire o appesantire le ciocche, rendendo l’acconciatura più brillante e long lasting.