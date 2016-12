Acconciature natalizie super glamour

L’arrivo delle feste natalizie porta con sé non solo la corsa al regalo perfetto, ma anche la voglia di mostrare un nuovo look. Nello specifico oggi parleremo dei capelli e di qualche idea per acconciature top da sfoggiare.

1) L’hairstyle raccolto è sempre un’ottima soluzione in quanto conferisce un’aria piuttosto elegante. C’è sia quello più conosciuto e formale come lo chignon alto e ben tirato, magari realizzato con una treccia che parte dal collo verso l’alto e magari adornato da un bel fiocco rosso o oro che si sposa bene con i colori del momento. Altrimenti c’è uno chignon basso realizzato con trecce che partono dai lati della nuca.

2) Per chi ha i capelli molto lisci e non vuole renderli ricci o comunque con onde mosse, ecco la soluzione: ovvero una coda di cavallo alta e ben tirata. Molto chic specie se intorno all’elastico ci si passa una ciocca di capelli per non farlo intravedere. Se avete le lunghezze un po increspate non preoccupatevi, munitevi di piastra e lisciatele con qualche passata e poi spruzzate della lacca per tenerli ben in piega durante tutto il giorno.

3) L’hairstyle retrò lo ritroviamo anche durante queste feste meglio se abbinato anche con un outfit molto stile anni ’50, con abito a ruota o gonna longuette. Un’dea sono i classici ciuffi davanti rivolti verso l’alto con onde molto vaporose.

4) Come vi ho accennato in qualche articolo precedente, la treccia è una della acconciature indiscusse che, sia per eventi formali o meno, vengono sempre scelte sia che si tratti da quelle laterali più classiche, a quelle più sofisticate come la rosebraid.

5) Per chi ha i capelli naturalmente mossi, apprezzerà come scelta quella della chioma raccolta dietro la nuca con un’intreccio arricchito da tanti fiorellini o perline.

6) Come abbiamo visto nell’articolo sulla frangetta, visto che questa sta spopolando, ecco come poterla abbinare.O ad uno chignon alto e cerchietto con brillanti, oppure a coda alto bassa con un po di volume sul capo oppure alta semplice.

Quale acconciature preferite tra queste e quali preferireste sfoggiare?