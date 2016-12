Colorare i capelli? Nessun problema con Redken PH Bonder

Quando si parla di capelli noi donne non siamo mai contente. Le boccolose sognano una liscia chioma, le castane vorrebbero essere bionde, le “ragazze Raperonzolo” giurano solennemente di odiare i lunghissimi capelli…ma alla sola visione delle forbici del parrucchiere scappano via a gambe levate.

Se anche voi desiderate cambiare look e stare al passo con i trend invernali 2016, perchè non colorare i capelli?? Potrebbe essere un’ottima opportunità per rivoluzionare la vostra immagine e avere un look strepitoso per le feste!

Anche io, però, come la maggior parte di voi, spesso sono stata frenata dalla paura che una colorazione potesse rovinare la struttura del capello e renderlo quindi più fragile e sfibrato. Colorare i capelli è un’operazione molto delicata, è quindi opportuno un confronto con uno specialista che valuti clinicamente la condizione del capello e del cuoio capelluto.

Con gli anni l’innovazione ha portato alla nascita di molteplici metodi di colorazione: dalle tinte prevalentemente naturali, ai prodotti privi di ammoniaca, ai colori fai-da-te che si trovano al supermercato. Tuttavia essendo composti sostanzialmente chimici, una volta applicati, inevitabilmente vanno a stressare il capello e danneggiano lunghezze e punte.

Il mio consiglio, innanzitutto, è quello di chiedere il parere e l’aiuto di un esperto. Il vostro parrucchiere di fiducia saprà sicuramente indicarvi la colorazione più adatta alla vostra tipologia di capelli e alla vostra carnagione.

Lo scorso week-end, insieme a Glamour e al team dei Papalu, ho avuto l’opportunità di cambiare il mio look e provare un nuovo trattamento per capelli: PH Bonder by REDKEN.

Il colore che abbiamo scelto è uno dei must invernali di questo 2016: il Brondie!

Federico si è preso cura dei miei capelli, schiarendo leggermente solo alcune ciocche, lasciando la radice del mio colore naturale. In questo modo siamo riusciti a creare un luminoso gioco di colori su tutta la chioma.

PH BONDER: PROTEGGE I LEGAMI CAPILLARI, BILANCIA IL PH, PRESERVA L’INTEGRITÀ DELLA FIBRA CAPILLARE.

Redken ha creato una soluzione innovativa per preservare l’integrità dei legami capillari durante il servizio di colorazione o decolorazione.

#1 Bond Protecting Additive aiuta a proteggere i legami capillari dall’interno. Viene aggiunto con l’aiuto di una siringa all’interno della miscela per la colorazione o decolorazione.

Una volta trascorso il tempo di posa della colorazione:

#2 Fiber Restorative Pre-Wash Concentrate bilancia il pH del capello e rinforza la fibra capillare. E’ un trattamento che va applicato sui capelli bagnati (come una maschera) dopo la colorazione per circa 10 min.

Il risultato? I capelli sono più morbidi al tatto, non risultano sfibrati e il colore è super brillante!

Quindi, se anche voi volete colorare i capelli, ma assolutamente non volete rovinare la chioma, affidatevi a degli esperti Redken. Vi consiglio il salone Papalu in Via Luigi Soderini, 55 – Milano, dove hanno saputo prendersi cura dei miei capelli con estrema professionalità e gentilezza.

