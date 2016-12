Capelli, cronaca di un biondo miele alla vista e “baby” al tatto

Una buona metà delle donne castane è stata una bambina bionda e io sono tra quelle. Quando hai avuto i capelli naturalmente (e sottolineo naturalmente) biondi per circa quindici anni della vita, è difficile rassegnarsi all’idea che non lo sono più: alle più brave servono almeno 5-6 anni di colpi di sole per accettarlo, alle più recidive anche 15 o 20. Sono decolorazioni e ore e ore dal parruchiere, ma tu pensi siano solo “aiutini” per rendere il tuo biondo in crisi d’identità meno timido.

Solo all’ennesima pesante ricrescita di un colore che biondo non è si comincia ad ammettere che sì, forse “sono castana”. Ma non serve ammetterlo a voce troppo alta: le decolorazioni e le tecniche di schiaritura oggi sono sicure e sempre più sofisticate, quindi creare un biondo estremamente naturale, come quello post vacanze estive, è facile. La parte più difficile è un’altra: riuscire ad avere capelli sani, morbidi e brillanti come se non li avessi mai decolorati, come quelli dei bambini. Insomma, un “baby blonde” al tatto e una testa soffice come quella dei bambini.

Con questo obiettivo ho provato il trattamento L’Oréal Professionnel Smartbond, un additivo che il colorista miscela a tinte e decolorazioni per aiutare a preservare la coesione dei legami forti e di quelli deboli, quindi a rinforzare la fibra capillare. Si usa in due momenti diversi (poi c’è il mantenimento a casa): prima l’hairstylist ne miscela un misurino al decolorante poi, una volta finito il balayage, i capelli vanno risciacquati e, dopo 10 in posa con un gloss per esaltare le sfumature miele (almeno nel mio caso), si stende la crema SmartBond da lasciare in posa per 10 minuti prima di risciacquare e asciugare.

La sorpresa è doppia: ad accreditare la (finta ovviamente!) veridicità del proprio biondo non è solo un colore estremamente naturale, ma anche il finish brillante e soprattutto la texture dei capelli, morbidissima.Un inganno così dolce che fa venire voglia di essere “naturalmente” di qualsiasi colore si desideri, uno diverso ogni mese.