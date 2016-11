Nuove trecce: zipper braids

Amanti delle trecce? Non potete non aver sentito ancora parlare dell’ultimo trend diffuso su instagram con l’hashtag ”#zipperbraids” ? Bé vediamo insieme di cosa si tratta.

Questo hairstyle consiste, proprio come dice il nome, in trecce a mo’ di ”cerniera”. Eh s’ può sembrare alquanto bizzarro, eppure la forma che ne esce fuori è molto simile ad una zip. E’ carinissimo il risultato se ben fatto e non è neanche troppo difficile da realizzare.

Per realizzarle, si parte facendo la treccia classica che facciamo sin da bambine poi si va ad incrociare la ciocca di destra con quella al centro e poi facendola passare a sinistra. A mano a mano si prendono delle ciocche ai lati del viso e si aggiungono con le due più esterne.Questo procedimento può essere eseguito dal basso verso l’alto o a partire dalla fronte andando dietro la nuca. E’ più facile a farlo che a spiegarlo!

Chiaramente potete scegliere se raccogliere l’intreccio ottenuto in uno chignon oppure in una coda di cavallo. Un’effetto strabiliante lo si ottiene se avete i capelli colorati.

Questa è senz’altro una tendenza che rende la chioma originale e riesce ad adornare ancor meglio quella lunga e folta.

E voi l’avete mai provata?