Consigli per capelli lunghi, anzi lunghissimi, e 10 cose che solo chi li ha riuscirà a comprendere a pieno.

Una lista di 10 situazioni in cui, se hai avuto i capelli lunghi almeno una volta nella vita, ti riconoscerai sicuramente.

1. Quando mangi devi assolutamente legarli per evitare di servirli come portata principale

2. Lo scarico della tua doccia è sempre ostruito dai tuoi capelli

3. Consumi shampoo in quantità industriali (stavi infatti pensando di fare una colletta per Natale)

4. Quando indossi vestiti e giacche con la zip finisci sempre per strapparti enormi quantità di capelli

5. Quale palestra? Pettinare i tuoi capelli lunghi per te è già un ottimo esercizio per le braccia (sopratutto quando sono bagnati)

6. I tuoi capelli e le giornate ventose proprio non vanno d’accordo

7. In estate pensi costantemente quanto sarebbe bella una vita con i capelli corti

8. Tutti vogliono toccarti i capelli e tu odi profondamente questa cosa!

9. Hai rinunciato a qualsiasi forma di sport acquatico perchè asciugarli richiederebbe ore ed ore

10. Le doppie punte sono il tuo incubo ricorrente per questo in classe e in ufficio hai una forbice sempre con te

Che ne dici? Ho azzeccato qualcosa? Parla una che i capelli lunghi li ha avuti per tantissimi anni per poi passare ad un taglio medio. Trova il tuo punto preferito e condividi questo articolo sui social taggando la tua amica “capellona”, sicuramente ti capirà!

