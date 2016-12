Victoria’s Secret waves: meno beach e più glam

Ci eravamo lasciati con la promessa, da parte di Sarah Potempa, hair stylist del Victoria’ s Secret fashion Show 2016, di dare più naturalezza alle acconciature delle modelle assecondando il loro stile naturale, la loro hair signature, rinunciando ad esempio a extension e parrucche. E la promessa pare essere stata mantenuta. «Le acconciature di quest’anno sono più glamour – ha spiegato l’hair stylist -. Vogliamo che le onde siano più morbide e fluide al tatto». E la modella Sara Sampaio rincara la dose di entusiasmo: «Le adoro. Stiamo tornando allo stile iconico delle acconciature Victoria’s Secret. Tutte le ragazze sono entusiaste».

Ma cosa hanno di così speciale queste waves? Potempa ha utilizzato ferri arricciacapelli di tre dimensioni per creare effetti “structured, polished”, onde pettinate all’indietro per lasciare in evidenza gli zigomi delle modelle. Effetto ottenuto rispettando il verso naturale delle singole ciocche, non alterandolo per non creare un finish messy. Il volume è stato lasciato su tutta la chioma e non sono stati utilizzati prodotti d styling come lacche e mousse, proprio per lasciare la sensazione di leggerezza e morbidezza. Volume ottenuto pettinando le chiome, precedentemente lavorate con il ferro, facendo loro muovere la testa dalla parte opposta.

Ci sono poi state modelle alle quali la chioma è stata lasciata completamente al naturale. Oltre alle tre con capelli afro, autodefinitesi #buzzcutAngels, la modella Alanna Arrington i cui riccioli sono stati lasciati free. “Sono così felice di sfilare con i miei riccioli naturali», ha confidato a Yahoo Style la modella. «Sono contenta perché spero che le ragazze prendano ispirazione e tengano al naturale i loro ricci».

Solo un appunto a Potempa: niente extension, diceva. Come mai a fine sfilata, durante il trasferimento al party post-sfilata, alla modella Joan Small sono rimaste attaccate alcune ciocche di extension ai jeans tempestati di cristalli, come riportato dal Daily Mail?