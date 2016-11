Acconciature natalizie: tutti i look più belli

L’atmosfera del Natale inizia a diffondersi davvero ovunque e anche il mondo del beauty si lascia piacevolmente contagiare da questo clima colmo di euforia, dal make-up, agli outfit fino alle pettinature, tutto prende ispirazione dalla festa più attesa dell’anno. Parlando di capelli ecco alcune originali acconciature natalizie per rendere i prossimi giorni unici e indimenticabili. Raccolti e semi raccolti romantici, pettinature dal mood retrò, trecce e bun predominano su tutti e sono facilmente realizzabili su capelli corti, medi e lunghi, che siano ricci o lisci.

Romantica e glam, la corona di trecce è un’acconciatura che in poche mosse è perfetta da sfoggiare durante le feste natalizie, se invece ci si sente più bon ton si può optare per acconciature preppy e chic, in questo caso la parola d’ordine è messy; chiome vaporose impreziosite da fermagli gioiello, cerchietti con strass o coroncine di perle, ma anche trecce di diverso tipo, code basse, half bun, chignon spettinati o semi raccolti, l’importante è “non strutturare” lo styling ma lasciare appositamente ciocche fuori posto che danno appunto quel simpatico effetto messy e imperfetto.

Per le affezionate al classico boccoli romantici e morbide wawes sono sempre un’ottima soluzione, come alternativa si può scegliere una deliziosa ponytail, la cosiddetta coda di cavallo, decorata unicamente da fiocchi e nastrini, meglio se rossi o verdi in velluto, dai toni dorati o dal classico nero. Inoltre se amate lasciare i capelli sciolti sappiate che il frisè è il must del momento, lascerete tutti a bocca aperta con un hairstyle dal sapore anni ’80, rivisitato e attualissimo.

Siete pronte a conquistare il Natale con le giuste acconciature natalizie?

