Chocolate mauve: il nuovo trend per capelli scuri

E’ proprio il caso di dirlo: Il chocolate mauve è il colore per capelli dell’Autunno 2016. Si fa spazio tra quelli che sono stati i colori più amati di tutto il 2016. In primis, il rose gold, tanto apprezzato da star e celebrities. Adesso è il turno del cioccolato malva, un colore perfetto per coloro che sono castane.

Pare proprio essere il nuovissimo trend per capelli, e tutte vogliono averlo! Il chocolate mauve è un colore su base castana, con riflessi viola malva. Un colore dalle mille sfaccettature e dai mille riflessi. Una tinta dinamica, innovativa e dai colori caldi, perfetti per la stagione autunnale.

Adatta a chi ha i capelli scuri, questa tinta si sposa davvero benissimo con le chiome castane. Libera i suoi riflessi nel migliore dei modi, e permette di creare un nuovissimo look e una nuova luce anche alle chiome più spente.

E’ stato scoperto su Instagram, che sempre più si conferma un ottimo mezzo per conoscere nuove tendenze in fatto di moda, beauty e non solo. Il chocolate mauve ha conquistato il cuore di tutte coloro che volevano cambiare il proprio look ed erano alla ricerca di qualcosa di nuovo. Questo è quello che stavate cercando!

L’abbiamo visto in diverse versioni: con il tanto famoso Balayage, ma anche con l’adorato Ombré. In entrambe le versioni è davvero bellissimo!

La particolarità di questo colore, è proprio la sua base e i suoi riflessi. Su base castano cioccolato, si sfumano dei riflessi color viola/malva. Toni caldi e adattissimi a questa stagione!

Castane a rapporto!! Avete già prenotato il vostro appuntamento dal parrucchiere? Il chocolate mauve vi aspetta!