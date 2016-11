Le acconciature e i colori per quest’inverno

Con l’inverno e il freddo noi donne tentiamo di vestirci e di coprirci il più possibile. Così avviene anche per i capelli: vogliamo metterci i capellini e nasconderci, ma dobbiamo pensare a come rimanere femminili e attraenti. Come fare? La risposta è: con la scelta giusta di taglio e di acconciatura dei capelli!

Se volete cambiare completamente la vostra acconciatura oppure il colore dei capelli allora siete nel posto giusto. Potete optare per cambiare il colore dei vostri capelli oppure scegliere un taglio nuovo oppure ancora farvi una nuova acconciatura con la quale non passerete inosservate.

Se avete deciso di non cambiare il colore dei capelli ma comunque volete un cambiamento, giocare con le texture e trovare quella ideale per la vostra forma del viso, i capelli dritti sono OUT! Armatevi di arricciacapelli, bigodini caldi e fatevi le trecce di tutti i tipi e date tanto volume ai vostri capelli.

I colori che vanno questo inverno di sicuro sono nei toni naturali della terra. Torna di moda Balayage – la prima tecnica di meche degli anni 60 che facevano nei saloni francesi. Balayage vi da un aspetto naturale e le meche che si uniscono con il colore dei capelli. Questo tipo di colorazione, oltre ad avere un aspetto naturale, va benissimo anche per tutte voi che non avete tempo di andare ogni tre settimane dal parrucchiere.

La proposta per le più coraggiose bionde, in particolare quelle con gli occhi chiari, è la colorazione strowberry blonde. Se vi decidete per questa tonalità di colore, dovete sapere che vi serve un po’ più di tempo per tenerli in ordine, perché la tonalità è delicata.

La primavera e l’estate scorsa Il colore pastello è stato un grosso boom, soprattutto due colori: blue serenity e rose quarzo. Quest’ inverno lo troviamo anche per i capelli. Per le più coraggiose questo è il momento giusto per sperimentare. Rosa baby o viola sono i due colori più richiesti dai parrucchieri per quest’inverno.