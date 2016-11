Glitter Roots: l’acconciatura top per natale e capodanno

Una semplice striscia di glitter che illumina la fila dei nostri capelli. Un’idea semplice, ma per questo efficace per realizzare un dettaglio decorativo né troppo impegnativo né permanente per le feste di Natale e Capodanno.

Ci piace sia con i capelli sciolti, per un look più spontaneo, sia con le trecce e i buns, per un risultato più giocoso. Se avete anche i capelli colorati il risultato sarà da favola, ma a seconda della tonalità di glitter che sceglierete potrete creare effetti sorprendenti anche sui capelli “più naturali”.

Il risultato è modulabile a seconda dell’intensità e del tipo di brillantini scelti. Come realizzarlo? Abbiamo più possibilità. Possiamo adoperare una polvere glitter da make up o da bricolage che fisseremo con una lacca spruzzata prima di cospargere i glitter e dopo. Oppure possiamo cercare dei prodotti appositi, solitamente in spray.

Allora? Siete pronte a brillare per le feste con il trend del glitter roots? Continuate a seguirmi su Facebook e sul blog per altre idee.