Ogni anno arrivano i nuovi trend, e questo vale anche per i capelli. Ogni anno, dopo l’estate, si è in attesa di che cosa portino le tendenze per i nostri capelli. Tagli, colori e acconciature, tutto può cambiare oppure qualcosa può anche ritornare. Penso che il taglio medio sia, per l’inverno, un ottima scelta. Non bisogna trattarli tanto, si asciugano abbastanza velocemente ed in poche mosse potete uscire da casa perfette!

Il taglio medio dei capelli è trendy e di sicuro non passerete inosservate. Ha una lunghezza che non è né troppo lunga né troppo corta, è pratico, elegante, versatile e facile da portare. Non è quindi sorprendente che la lunghezza media dei capelli sia una delle acconciature ideali per quest’ inverno. Il taglio medio va bene sia per voi che siete romantiche ma anche per voi con l’animo rock.

I tagli dei capelli medi “Blunt Cut“: un taglio netto che finisce con le linee dritte e precise. Il taglio è molto compatto, e allo stesso tempo, crea un senso di maggior volume. Questa acconciatura è sicuramente una scelta interessante per capelli fini e sottili. Se invece avete i capelli forti potete scalare i capelli, cosi questi sembreranno più leggeri. Potete completare il tutto con il taglio della frangia. Se volete sapere che tipo di frangia è perfetta per voi potete leggerlo nel mio articolo precedente, QUI.

Taglio asimmetrico: Se volete questo tipo di taglio vuol dire che da un lato del viso i vostri capelli saranno più corti che dall’ altro lato. Oltre al taglio asimmetrico dei capelli, va anche il taglio asimmetrico della frangia, soprattutto per quelle più coraggiose.

Long bob: Negli ultimi anni il bob era un taglio perfetto per i capelli corti, quest’inverno va bene anche per i capelli medi. Il taglio deve essere al collo oppure alle spalle. Poi va benissimo per tutti i tipi di viso, da quello rotondo a quello spigoloso. Questo taglio è molto elegante e seducente.

Clavi Cut: Clavi in inglese vuol dire “clavicola” cosi il taglio deve essere della lunghezza di quest’ osso. Un taglio facile da portare, con la struttura flessibile in modo che il capello morbido cada sulle spalle. Un taglio giovanile e alla moda.

Acconciatura con la frangia: Se volete portare più struttura nel capello medio allora fatevi la frangia. Potete optare per una frangia scalata, una frangia asimmetrica oppure cortissima.

Ci sono i tagli per tutti i gusti, adesso basta solo scegliere quello che più vi piace e metterlo in pratica!