I tipi di frangia di tendenza questo inverno 2017

La frangia. Chi di voi non ha mai sfoggiato questo must anni ’90? Nella mia capigliatura adolescenziale non poteva assolutamente mancare: vaporosa, lavorata con lacca e spazzola sulle linee guida di Brenda e Kelly di Beverly Hills 90210. Poi è diventata dritta, rigorosa, abbinata ad un caschetto bon ton, sino a scomparire in un ciuffo laterale. Questa è stata la mia esperienza con la frangia, un trend che negli ultimi anni è tornato a spopolare rinnovandosi completamente. Adatta ad ogni genere di look, è attualissima e più versatile che mai. Vediamo insieme alcune delle proposte più trendy dell’anno viste in sfilata, nei saloni e sfoggiate dalle star.

Cortissima: adatta per i volti dai tratti dolci ed i lineamenti morbidi. La frangia corta conferisce freschezza e originalità ai capelli lunghi. E un tocco sbarazzino e giovanile ai tagli più corti. Non è adatta per le fronti spaziose, mentre è perfetta per fronti basse e viso tondeggiante. Facile da tenere in ordine anche senza piega.

La frangia lunga e pesante è in perfetto stile anni ’60. Consigliata per capelli lisci di media lunghezza. Sconsigliabile su una chioma riccia per evitare un distacco troppo netto. L’effetto pieno e bombato la rende perfetta per assottigliare un viso ovale o una mascella molto pronunciata. Al contrario non valorizza i visi troppo lunghi o troppo rotondi.

La frangia laterale, elegante e glamour, è adatta ad ogni forma di viso. Perfetta per capelli lisci, mossi, ricci, e su tutte le lunghezze. Senz’altro fra i tipi di frangia più cool di sempre.

In versione easy, spettinata e irregolare, dona un tocco di brio. Inoltre è molto utile per camuffare le imperfezioni del viso ed è indicata per tutte le tipologie di capelli. Lo stile indisciplinato la rende particolarmente indicata per outfit casual e rock .

Tra i diversi tipi di frangia di tendenza per questo inverno 2017 troviamo la variante sfilata, tornata in voga dopo una quindicina d’anni di assenza. Spettinata o disciplinata, dona leggerezza e freschezza alle capigliature più disparate. Consigliata per capelli lisci e mossi, toglie pesantezza e volumizza i capelli corposi.

Quale fra questi tipi di frangia di tendenza fa al caso vostro?

A presto, Valeria, Coco et La vie en rose Moda&Beauty