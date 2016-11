Te la cavi con le trecce? prova le Corset Braids!

Il bello di portare i capelli lunghi è sicuramente quello di avere mille opzioni per acconciarli. Io per prima sono fan dei capelli alla raperonzolo, e non li taglierei per nessun motivo al mondo. Mi diverto troppo a provare sempre nuovi styling, e nuove pieghe. Dato che il periodo delle festività si avvicina, mi sono messa a pensare a qualche novità da testare e da proporvi ed ecco quindi le Corset Braids.

Premetto che non è sicuramente roba da principianti ma se ve la cavate con le trecce francesi e tedesche siete a cavallo. La base di partenza è quella delle boxer braids. Due trecce fatte “alla tedesca” a partire dai lati esterni della fronte. Il difficile è sicuramente imparare a dosare le ciocche e a non staccarsi mai dalla radice. Sembra impossibile da fare da sole, ma con un pò di pratica e tanta pazienza chiunque può riuscirci. L’idea che rende singolare il tutto è quella di intrecciare un nastrino più o meno spesso ( a seconda dei gusti) a mò di corsetto. Il risultato può cambiare molto in base al colore e alla tipologia del nastro. Ma dipende anche dal tipo di trecce che si usano come base.

Folk, romantico, elegante o pazzerello: il bello delle corset braids è poter decidere lo stile finale in base al look che si vuole ottenere. Spero di avervi regalato qualche spunto carino e non scontato.