Capelli: frangia scalata

Un po’ bohemien chic e un po’ shabby, perfetta per tutte coloro che hanno un animo vintage (e non solo). E’ la frangia scalata ed è l’ultima tendenza per quanto riguarda i capelli. Questa frangia è tagliata appositamente per dare l’impressione che sia cresciuta troppo.

Leggermente sfilata e abbastanza lunga da raggiungere le ciglia, è l’ideale per attirare l’attenzione sugli occhi. E, grazie proprio alla sua lunghezza, è molto versatile: può essere, infatti, fissata all’indietro, portata di lato o divisa nel mezzo.

Voi cosa ne pensate?