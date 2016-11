Ancora una settimana ed entreremo nel vivo della modalità Christmas Love! Siete pronte ma ancora state decidendo i look più adatti ad un restyling ideale per i vostri capelli, sulla base dei trend più attuali del prossimo inverno 2017?

Vi racconto come ho fatto io! Anche per i miei capelli urgeva un restyling, così approfittando di una giornata libera, grazie allo splendido staff di Wild Beauty (Corso Garibaldi 30 MM Lanza – Milano) -che mi ha coordinato e consigliato- ho avuto modo di aggiornarmi sulle ultime tendenze di colore capelli per questo inverno.

Assieme ad Andrea Missiti, il mio personal styling per la giornata, abbiamo valutato come procedere sulla mia chioma ormai danneggiata da antiestetiche barrature per poi procedere con un trattamento personalizzato.

Per fare ciò abbiamo utilizzato prodotti professionali Alfaparf per la tintura del capello. La mia chioma presentava inoltre una ricrescita da capello bianco e le punte erano rovinate. Per questo motivo Andrea ha scelto di utilizzare Pigments una linea che il mese scorso ha vinto l’Hair Products Award 2016. Come si evince dal nome ci sono dei pigmenti puri, ultra concentrati in grado di personalizzare il colore anche durante la piega. In questo modo è possibile intensificare i riflessi del capello in pochi minuti, illuminare il colore o andarlo a rinfrescare dalla radice alle punte o anche solo personalizzando alcune ciocche con un effetto Hair Contouring per dare luce al capello per un occasione importante.

CONSIGLI UTILI

Pigments può essere utilizzato anche a casa. Viene miscelato allo shampoo o alla maschera per un risultato top! Il restyling completo possiamo suddividerlo in 3 passaggi principali:

1) Abbiamo suddiviso il capello in diverse sezioni per procedere alla stesura della tinta, per eliminare la ricrescita e coprire i capelli bianchi con una nuance assolutamente naturale. Il tempo di posa è stato di circa 30 minuti. A questo punto abbiamo risciacquato ed asciugato il capello.

2) Abbiamo proceduto a dare movimento e riflessi con un leggero shatush con dei prodotti per la decolorazione Alfaparf, partendo dalle punte fino alle radici. Ci interessava ottenere un effetto biondo il più possibile naturale ma con delicati riflessi e contrasti di luce e ombre. Tempo di posa circa 20 minuti.

3) Al lavatesta abbiamo utilizzato lo Shampoo Pigments per illuminare dalle radici alle punte, abbiamo perfezionato il taglio. Andrea mi ha consigliato di tagliarli di un centimetro almeno una volta ogni quaranta giorni. Perché il capello deve crescere forte e per farlo le punte devono essere sane. Andrea mi ha garantito che così i capello crescerà di circa mezzo centimetro in un mese. Abbiamo asciugato il capello con il phon e abbimo proceduto allo styling prima con la spazzola e poi con un ferro di grande circonferenza del marchio Axima.

