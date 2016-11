Burgundy fuxia: trend capelli 2017

Si è parlato di Chocolate Mauve, si è parlato di Bronde e di Grey Hair, ma il trend intramontabile per il 2017 resta indubbiamente il burgundy fuxia.

Questo colore è perfetto per le ragazze castane o brune. Può essere realizzato come mono-colore, molto di tendenza in questa stagione, o come l’ormai classico shatush o balayage.

Io stessa ho deciso di realizzare questo colore apparentemente pazzo ma sicuramente d’effetto. La mia base è un castano scuro e, dopo la decolorazione, mi è stato applicato un mix di colori fino a raggiungere questa tonalità fantastica di brugundy fuxia.

Il mio consiglio è di affidarvi ad un salone di professionisti per realizzare una colorazione simile, poiché necessita di una decolorazione.

Un consiglio sul makeup? Provate un look che lasci gli occhi nude, con tanto mascara, e delle labbra con tonalità molto simili al colore dei capelli. L’armocromia vince sempre.. e lascerete tutti senza fiato!