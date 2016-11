Caschetto: il trend capelli inverno 2017

Pare proprio che l’Inverno 2017, preveda il ritorno di un grande classico: il caschetto.

Quante di voi da bambine odiavano quando vostra madre vi obbligava a tagliare i capelli? Lunghissime chiome venivano spesso ridotte a semplici e banali caschetti. Dopotutto, è stato un taglio che negli anni 2000 andava molto di moda! E sicuramente tante di voi lo ricorderanno.

Il caschetto era quel taglio che “metteva in ordine“, e rendeva il viso più pulito e ben in mostra. Un taglio che tante hanno odiato, ma che altre hanno invece amato moltissimo.

Il 2017 sembra essere l’anno del ritorno del caschetto alla Anna Wintur, la direttrice di Vogue America, che da sempre sfoggia questo taglio di capelli.

Ispirato agli anni ’20 e agli anni ’30, torna in voga più di prima. Vi piacerà così tanto, che tutte penserete di tagliare i capelli!

Per chi vuole darci un taglio, questo sembra essere quello più appropriato per la stagione invernale. Dopotutto, un bel taglio netto dopo il periodo estivo, ci sta proprio, e consente ai capelli di rigenerarsi per bene.

Tantissime, poi, sono le celebrities che hanno scelto questo taglio di capelli. Che sia con il ciuffo alla Emma Stone, o con la frangia alla Taylor Swift. Il caschetto sembra proprio essere un taglio comodo e amato anche dalle star più famose.

Una delle caratteristiche più positive di questo taglio, è la possibilità di acconciare i capelli in più modi. Potete renderli ricci con la schiuma, ondulati o lisci con la piastra o il ferro. La particolarità del caschetto sta proprio in questo. Potete acconciarli come più preferite e come vi piacciono di più.

Ecco per voi una bella selezione di capelli a caschetto di alcune celebrites. Sono certa che chi è alla ricerca di un taglio come questo, potrà davvero prenderne ispirazione!