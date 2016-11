Colore capelli inverno 2017: i trend per le more e per le bionde

Pronta a scoprire tutte le tendenze per i tuoi capelli per l’inverno 2017? Quali saranno i colori moda e quali i tagli che conquisteranno i cuori di tutte?

Iniziamo dalla forma: per quanto riguarda i tagli per l’inverno 2017 hai l’imbarazzo della scelta, dal lungo al corto, passando per tagli mossi e lob asimettrici (qui trovi tutti i trend capelli inverno 2017). La protagonista assoluta è la frangia, sta bene a tutte ed esistono migliaia di tipologie differenti, dai un’occhiata a questa gallery di tagli con frangia e scegli quella perfetta per te.

Dopo aver pensato alla forma passiamo alla tonalità, il colore capelli inverno 2017 per eccellenza è il rosa, declinato in due sfumature diverse: una per le bionde ed una per le brune.

Se sei bionda il colore moda per il 2017, perfetto per i tuoi capelli, è il Ronze, una tonalità del rosa con tocchi d’oro. Se non sei convinta puoi realizzare una tinta momentanea che se ne andrà in pochi lavaggi, se, invece, ami il rosa esistono tinte durature.

Il consiglio in più? Abbina questi make up per capelli biondi e rosa.

Sei bruna? O nera? Il colore invernale 2017 per eccellenza è stato pensato appositamente per te, si chiama Chocolate Mauvè ed è un mix tra un cioccolato scuro con tocchi color malva. Qui ti svelo come si realizza il chocolate mauvè mentre qui trovi una gallery di capelli di questa tonalità.

