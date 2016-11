Capelli corti 2017: tutti i trend di stagione e i saloni migliori

Hai deciso di rivoluzionare il tuo stile, vuoi darci un taglio e mettere in mostra il tuo viso con un fantastico taglio corto. Ottima scelta! I capelli corti, oltre ad essere di tendenza, sono super semplici da pettinare e si asciugano in un batter d’occhio.

Oggi ti darò tantissimi consigli per i tuoi capelli corti 2017: dal taglio perfetto per te, al salone dove realizzarlo, passando per i colori moda per la tua chioma.

Prima di darci un taglio esamina a fondo la situazione: i tuoi capelli sono super rovinati? Vuoi cambiare look? Vuoi mettere in risalto i tuoi occhi? La forma del tuo viso è adatta ad un taglio corto? Se la risposta è sì possiamo procedere!

I tagli capelli corti 2017 hanno tutti un minimo comun denimatore: la frangia. Si tratta del trend capelli del momento (qui trovi una gallery di capelli con frangia) e, in versione corta o ciuffo, è perfetta abbinata ad un taglio corto. Se sei alla ricerca del taglio perfetto per te qui trovi una gallery di tagli capelli corti mentre, se hai capelli mossi, dai un’occhiata ai tagli corti per capelli mossi. Passiamo ora al colore per i tuoi capelli corti. Se hai i capelli mossi scegli il trend del momento: il chocolate mauvè (qui trovi tutti i dettagli e tantissime idee) mentre, se hai optato per un taglio liscio e asimettrico prova una tinta monocromatica, il biondo cenere è perfetto!

Bene ora che sai tutto sui tagli corti è venuto il momento di tagliare ma… sai già a chi affidarti? Realizzare un taglio corto perfetto è difficile e pochi sono i saloni in grado di realizzarne uno che ti soddisfi.

Per questo ho deciso di raccogliere qui tutti i migliori saloni di Milano (e non solo), potrai prenotare un trattamento con due click grazie a Vaniday, il servizio di prenotazione online numero uno per servizi beauty nelle maggiori città italiane. Collegati al sito, scegli il salone, il trattamento e… click! Prenota in due secondi! Potrai scegliere se pagare online o direttamente in salone e non finisce qui! Al momento della prenotazione su Vaniday inserisci il codice ALICEC15. Ti regalo 15 € su qualsiasi trattamento (se il trattamento costa meno di 15€ è gratis!).

Ecco i migliori saloni da scegliere per il tuo taglio: Bluette 1966, Ursula Armano, Daniele Lui, Jò Casta, Maison Mamì Colors, Benito & Salvatore Mazzotta, Brush Square, Chic & Choc, Gae Raggi, Alfio Martinelli.

Che ne dici, ti ho convinto? Qui trovi una raccolta di tagli corti mentre ti aspetto sul mio profilo instagram @alicecerea con tantissimi consigli beauty.

Alla prossima!