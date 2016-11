Capelli, come combattere la pioggerellina autunnale

I capelli sono metereopatici proprio come il nostro umore. Quando piove, il cielo è grigio e fa freddo ne risentono e si ribellano. Diventano crespi, a fungo, frizz… Insomma, stanno in tutti i modi tranne che in piega. Il liscio sulle lunghezze è totalmente un miraggio e la riga è nascosta dall’effetto elettrostatico dei baby hair, che puntano in tutte le direzioni senza controllo.

Alla pioggerellina autunnale neanche la phonata del parrucchiere resiste, ma ci sono degli escamotage in grado di fare da vero e proprio scudo contro l’umidità ed evitare chiome davvero troppo vaporose per essere accettabili!

Prima di uscire: una passata di spazzola lisciante

Ci vogliono tre minuti e la potete usare al posto della spazzola normale. Pettinatevi i capelli con DAFNI che, grazie al rivestimento in ceramica e alla temperatura costante di 185 gradi, liscia la chioma e controlla il volume.

Usate un prodotto anti-frizz

Quello che ci vuole è un prodotto che leviga le cuticole e le avvolge idratandole, creando una barriera anti-umidità. Gli alleati beauty sono l’olio di bamboo e quello di Kendi. Provate shampoo e balsamo della linea Bamboo Smooth Anti-Frizz di Alterna Haircare e lo spray Bamboo Smooth Kendi Oil Mist, che funziona anche da termoprotettore.

Capelli dentro il cappotto

Arruffateli dentro il cappotto, la maglia a collo alto o la sciarpa XXL che fa molto chic. I ciuffi davanti vanno lasciati liberi, ispiratevi all’it-girl Olivia Palermo.

L’hairdo vince sempre

Coda bassa o bun altissimo molto casual vanno sempre bene, ma niente elastici di spugna però. Se non amate forcine e fermagli sofisticati, basta fermare il tutto con un Invisibobble, che non lascia il segno e diventa invisibile sotto ai capelli.

Sì al cappello

A cuffia o a tesa larga… tiene a bada l’effetto frizz almeno alle radici. E se l’umore è bad come i capelli, fa effetto “do not disturb”.