Capelli, le 10 tendenze colore 2016 più pazze di Instagram

Fragole, denim, arcobaleni, unicorni, cioccolato e cocomeri: quando si tratta di riferimenti cromatici il web sa essere davvero molto creativo. E altrettanto proficuo: per contare le tendenze di colore per i capelli lanciate da Instagram solo nel 2016 non basterebbero quattro mani. Visto che tutto torna, di seguito ricordiamo le 10 tendenze più virali dell’anno (da segnare e riproporre nel momento di follia/audacia del 2017).

1. #PixelHair: creato per prima dal team creativo Xpresion Creativos, prevede di tingere delle ciocche creando disegni a “effetto pixel” del computer.

2. #StenciledHair o #GraffitiHair: disegni colorati sui capelli creati con gli stencil, come quelli che usano i grafftari per disegnare sui muri. Il disegno si può fare con spray, mascara temporanei o vere e proprie tinte. L’account di riferimento è quello dell’hairstylist Janine Ker (@janine_ker_hair).

3. #HiddenRainbow: lanciato dal salone londinese Not Another Salon che per primo l’ha reso virale, il trend dei capelli arcobaleno nel 2016 si è evoluto diventando un “arcobaleno nascosto”. A essere multicolore sono ora delle ciocche nella sezione più vicina alla testa, nascoste dai capelli sopra che vengono scoperti quando i capelli si muovono e si raccolgono.

4. #StrawberryBlonde e #StrawberryBronde: il biondo e il castano fragola, due varianti leggermente rosate, una più chiara e una più scura, del biondo e del castano.

5. #WatermelonHair: i colori di riferimento il fucsia, il verde e il bianco, come quelli dell’anguria e il trend è molto popolare all’estero, ma poco in Italia (forse perché ci ricorderebbe più la bandiera italiana che l’anguria?).

6. #DenimHair: tutte le sfumature dei jeans replicate sui capelli.

7. #UnicornHair: in sostanza è un nuovo nome per chiamare il trend #RainbowHair con ciocche multicolore, ma le nuance sono più pastellate, magari impreziosite con qualche glitter per rendere il l’effetto finale più “fatato”.

8. #ChocolateMauve: la base è castana e le sfumature sono rosa/malva. La tendenza è nata con la mano creativa dell’hairstylist e colorista Hannah Edelman, proprietaria del Salone Brush in Hand di New York. Si ottiene miscelando il marrone scuro, mezza dose di marrone caldo, il color malva e due diversi toni di rosa.

9. #BoldBurgundy: una tonalità borgogna molto intensa con sfumature viola. Il rosso del 2016.

Ne avete provato almeno uno? Per farlo a cuore leggero, senza rimpianti e senza rovinare i capelli, L’Oréal Professionnel ha lanciato SmartBond, un additivo che il colorista miscela a colorazioni e decolorazioni che aiuta a preservare la coesione dei legami forti e di quelli deboli, quindi a rinforzare la fibra capillare (è un prodotto in tre fasi due delle quali a uso esclusivo del parrucchiere in salone ed una da utilizzare a casa). Enjoy!