Capelli: quale tipo di frangia scegliere

Ci sono tanti tipi di frange, dalle più corte alle più lunghe, le frange messe da parte o davanti, da quelle dritte a quelle tagliate. Vale sempre la regola che la frangia copre le rughe e la fronte alta, sottolinea altre caratteristiche delle quali siamo più fieri.

Ma che tipo di frangia scegliere? Va scelta sulla base del tipo di capello. La frangia può dare l’impressione di capelli più forti se messi da un lato, perchè in questo modo regala volume alla nostra. Se avete i capelli sottili, optate per una frangia messa da parte, cosi si nasconde meglio il vostro difetto.

La frangia è perfetta per tutte voi che avete i capelli lisci, mentre per i capelli ricci può creare diversi problemi. Se avete i capelli ricci è consigliabile usare la piastra per lisciarli, usare una buona dose di gel e optare per la frangia messa lateralmente.

Se avete capelli fragili e danneggiati la frangia è da evitare. E’ sconsigliata anche per i capelli grassi perchè con la frangia si nota più facimente l’effetto “capello da lavare”. Se invece optate comunque per la frangia, potete utilizzare prodotti come lo shampoo secco che vi possonbo aiutare a mantenere più pulita a lungo la vostra chioma.

Tutte voi che avete il viso ovale siete fortunate, perché potete portare qualsiasi forma di frangia. Per quelle che invece hanno il viso spigoloso, per ammorbidire le forme del viso, devono optare per la frangia portata sul lato. Le persone che hanno un viso rotondo invece è meglio che scelgano il taglio lungo della frangia. Per il viso a forma di cuore invece è consigliabile pensare alla frangia messa da parte. E, infine, coloro che hanno il viso lungo possono portare la frangia tagliata a metà all’altezza delle sopracciglia.

Come ottenere la frangia perfetta? Per la frangia perfetta dovete usare i prodotti giusti e conoscere la tecnica giusta di asciugatura. Dopo il lavaggio bisogna asciugare la frangia con l’asciugamano e poi applicare il prodotto scelto. Separate le ciocche di capelli spesse da 2 a 4 cm, asciugatele dalla radice alle punte. Se la frangia risulta troppo piatta, datele il volume con la spazzola rotonda, asciugando il capello dalla radice alle punte, asciugate con un pettine piatto. Per una frangia più dinamica invece usate la spazzola rotonda su tutta la lunghezza. Per correggere gli errori usate la piastra per i capelli lisciante.