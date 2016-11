Alzi la mano chi non desidera il sole tra i capelli anche durante le stagioni fredde: se non è l’esposizione diretta ai raggi solari a far schiarire le chiome, ci pensa il parrucchiere. A differenza della stagione calda, ora possiamo decidere noi come e quanto schiarire, magari optando per delle tonalità mielate, perfette per questo periodo invernale soprattutto su capelli medi e molto lunghi. Ma la domanda è: con quale tecnica? Vediamo assieme le più note.

C’era una volta solo lo shatush. Ancora molto richiesta, questa metodologia regala un effetto naturale e luminoso ai capelli. Si realizza cotonando le lunghezze e applicando un decolorante dalla metà delle ciocche selezionate fino alle punte: in questo modo i capelli sono più scuri sulle radici e più chiari sulle punte. Il solo problema da risolvere, per chi lo sfoggia, è quello della ricrescita.

Balayage. Fa parte delle cosiddette schiariture che si stendono a “v” e che quindi non interessano le radici dei capelli ma solo le lunghezze. Si utilizzano le stagnole per racchiudere delle sottili ciocche di capelli. Il colore si stende quindi a “v”, stando prima vicino alle radici; poi a mano a mano che si scende, ci si concentra verso il centro e la fine delle lunghezze. Un naturale contrasto di tonalità, per dare movimento alla capigliatura e conferire luce al volto.

Degradé. Una delle tecniche di schiariture di capelli da far fare solo al parrucchiere di fiducia perché molto difficile: permette di schiarire le ciocche anche di cinque toni, lasciando sempre la radice scura e le punte chiare, ma con un effetto estremamente soft. Ideale per i capelli molto lunghi, anche perché non rovina la struttura del capello.

Layage. Per capelli schiariti come le californiane c’è il layage. Il termine nasce dall’inglese “to lay” ovvero “stendere”: la tecnica consiste quindi nello stendere i capelli su una superficie orizzontale dove applicare il prodotto schiarente solo sulle lunghezze. Ci si aiuta con una spazzola per stendere bene questa che viene definita anche la “colorazione liquida”. L’effetto finale è quello dei capelli schiariti dal sole dopo le vacanze trascorse al mare.

Dip dye hair. Per le più giovani e stravaganti questa è la tecnica giusta: si decolorano i capelli da metà delle lunghezze e poi si applica la tinta che si preferisce. E in questo caso parliamo di rosa, verde, lilla e blu elettrico. Un bagno di colore nei toni dell’arcobaleno!