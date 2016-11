Capelli Bold Burgundy, il colore tendenza che esprime personalità

Non il solito rosso! Il colore di riferimento di questo Autunno-Inverno 2016 si chiama Bold Burgundy e parte da una tonalità borgogna super intensa per spingersi verso sfumature viola. Un colore tendenza che tuttavia non è una novità: lo aveva già sfoggiato nel 2009 l’attrice e cantante Ariana Grande, paladina delle teenager non soltanto americane, e successivamente ripreso dalla popstar Rihanna, in occasione degli American Music Awards del 2010.

È stata tuttavia l’attrice e modella Lily Collins a sceglierlo, appena qualche mese fa, riportando in auge il trend! Così, in queste settimane, lo abbiamo visto anche sulla lunga chioma della cantante Daiana del duo Daiana Lou, sul palco di XFactor10.

«Il punto di forza di questa tonalità rosso borgogna? La brillantezza ottenuta attraverso un sapiente processo di colorazione, che lo distingue nettamente dal classico mogano», spiega Marco Montanari, Direttore Artistico di Orea Malià, presente con due Saloni a Milano (via Marghera 18 e via Panfilo Castaldi 42) e uno a Bologna (via Ugo Bassi, 15), nei quali il burgundy è proprio una delle colorazioni di punta.

«Lo eseguiamo in due tonalità: una molto pigmentata che dà vita a un Burgundy super intenso, di forte impatto. E una un po’ più sbiadita, ottenuta da una colata di pigmento color vinaccia su una chioma con shatush». Risultato: «Si genera un burgundy soft tendente al malva, dall’effetto molto particolare», spiega l’hair stylist.

Il costo? «Nel primo caso è di 45 euro, per il colore, a cui se ne aggiungono altri 20 per la colata finale di pigmento, al fine di renderlo ancora più brillante. Nel secondo caso, invece, è di 40 euro, equivalente a una colata di pigmento su uno shatush realizzato in precedenza».

Adatto a tutti i tipi di carnagione, da quella più chiara a quella olivastra, il bold burgundy è tuttavia un colore “coraggioso” che richiede un’identità ben precisa per essere portato con stile. «Ogni colore ha un’età di riferimento ideale», sottolinea a tal proposito Montanari «e il bold burgundy può essere particolarmente adatto alle trentenni, donne che hanno voglia di tirar fuori il carattere ed esprimere al meglio la propria personalità».

E voi, lo avete già provato?