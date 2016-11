Mi serve davvero la spazzola lisciante? Video tutorial

La spazzola lisciante è uno strumento entrato nel cuore delle appassionate delle piastre e degli hair styling. Infatti essa unisce la spazzola alla piastra e promette di lisciare i capelli con una sola passata.

Non appena è stata messa in commercio, online sono usciti tantissimi marchi che l’hanno prodotta. Siti cinesi, siti indiani, siti americani, lo stesso Amazon ne hanno vendute a centinaia. Ma la domanda che ci facciamo sempre ad ogni lancio in commercio di un prodotto – più o meno – rivoluzionario è: funziona davvero?

Prima di testarla sui miei capelli ho voluto far passare tanto, ma davvero tanto tempo: prima di tutto perché non mi sono fidata dei negozi e siti cinesi che la vendevano a meno di venti dollari e poi perché non amo particolarmente le piastre.

Ma questa non è una piastra dalla forma diversa: è proprio una spazzola! Dotata infatti di dentini tra cui ci sono piccoli pannelli di ceramica che si riscaldano a varie temperature, la spazzola lisciante si ripromette di riuscire a lisciare anche i capelli più grossi e difficili da trattare, come quelli ricci o afro.

A differenza della piastra che richiude la ciocca tra due superfici caldissime, la spazzola lisciante fa scivolare delicatamente la ciocca di capelli tra i suoi dentini, limitando al capello lo stress da stiratura e da compressione, permettendo al capello di restare morbido e lucido.

Mi serve davvero una spazzola lisciante? Se amate il liscio spaghetto la mia risposta è no: infatti la spazzola lisciante non è capace di lisciare il capello al pari di una piastra. Se avete capelli molto ricci o capelli che si annodano facilmente, la mia risposta è ancora no. Infatti i dentini duri della spazzola lisciante vi farebbero soltanto del male. Meglio ammorbidire o sciogliere i nodi prima di usarla.

Se invece non sapete usare la piastra, volete uno strumento velocissimo da usare ed abbastanza capace di dare una forma liscia ai capelli, allora in questo caso la mia risposta è sì perché per quanto la spazzola lisciante è veloce e facile da utilizzare, il gioco vale la candela!

A voi quindi la decisione: usarla sì o no? In un video tutorial vi mostro come si usa…buona visione!

Donatella