I colori capelli 2017: le tinte cult

Chocolate mauve, biondo platino, pink shocking. Tra stravaganza e chic, creatività e bon ton, i colori capelli 2017 ci riserveranno molte interessanti sorprese. Dalle passerelle arrivano tonalità che richiamano le variazioni del biondo e del castano, passando per haircut originalissimi ispirati al rosa pastello.

Indecise su quale look adottare? Scopriamo insieme i colori capelli cult, degni delle vere fashion victim.

Il biondo illuminerà le nostre chiome: è uno dei colori capelli più richiesti, molto amato sia dalle maison di moda che dalle celebrities come Jennifer Lawrence, Taylor Swift e la nostra Ilary Blasi. Come portarlo? Interessanti sono le nuance del biondo platino, ghiaccio e ossigenato: il trend vuole chiome “ice”, eleganti e glam.

Biondi cromatismi dal salone GO Coppola Terraggio, dove lo stile viene reinterpretato in chiave contemporanea, con un delicato tono su tono. Gli stilisti di GO Coppola Terraggio hanno fatto della ricerca tendenze la loro filosofia: vediamo sfoggiare splendide chiome dalle nuance bionde, perfette per chi cerca di rinnovare il proprio look.

Il castano si riveste di nuove tonalità: il chocolate mauve si conferma una delle tinte ideali per le more che desiderano rinnovarsi in modo originale. Questo colore mixa i toni del castano alla delicatezza delle nuance malva: il risultato è assolutamente trendy.

Una delle riconferme è l’oro rosa (o gold rose), un colore capelli già fortemente di tendenza lo scorso anno. Le celebrities continuano a sfoggiare questo colore delicato che dona un’allure romantica, Blake Lively è stata una pioniera di questo stile come la cantante e icona fashion Rita Ora. Il colore rosa dalle sfumature dorate viene ottenuto mixando l’oro e il rosa pastello: pronte a provare questo colore “pazzo”?