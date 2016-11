Colori capelli: tutte le tendenze per l’inverno 2017

L’inverno è la stagione giusta per rinnovare il look, anche quando si tratta dei nostri capelli. Per dare un tocco di colore alle giornate più grigie e fredde, infatti, cosa c’è di meglio di una chioma brillante, ben curata e dal colore acceso? Per non sbagliare tonalità, comunque, è bene informarsi prima sul colore che ci dona di più a seconda della nostra base e della nostra carnagione, così come aggiornarsi sulle ultime tendenze per l’inverno 2017.

Per quanto riguarda il biondo, la parola d’ordine per questa stagione è naturalezza: le tonalità proposte, infatti, puntano tutte a mantenere il più possibile un effetto naturale, con sfumature tenui e dorate, mai troppo accese o eccessive. Sì dunque al biondo cenere e alle sue gradazioni più o meno chiare. Per le più temerarie, poi, quest’anno sono da provare i riflessi ramati, che donano quel tocco grintoso in più a qualsiasi chioma. Se volete puntare sul biondo, comunque, è sempre meglio partire da una base già abbastanza chiara, per evitare risultati troppo innaturali.

Se invece avete deciso di optare per il castano, questa è la vostra stagione ideale: non a caso è il colore di questo inverno 16/17. La novità che lo contraddistingue riguarda le sfumature, rigorosamente calde, che variano dal castano chiaro al biondo miele, a seconda del vostro colore principale. L’ideale è scegliere dei riflessi di un tono appena più chiaro della base, così che il risultato finale sia molto naturale e soprattutto gradevole alla vista.

Nulla da temere neppure se il vostro colore è il rosso! Anche per questo inverno si riconferma come uno dei colori più amati, grazie ai suoi toni accesi e brillanti, in grado di rendere subito più colorata qualsiasi giornata cupa. La tonalità preferita per la stagione 16/17 è il rosso ramato chiaro, ovvero quella splendida gradazione che mescola rosso, arancio e biondo, per un finish molto naturale. L’ideale se partite da una base biondo cenere o castano chiaro.

Come avrete capito i colori per questo inverno puntano tutti ad ottenere un risultato il più possibile naturale, grazie a sfumature calde e toni brillanti. La scelta è davvero ampissima e senza dubbio potrete trovare anche voi il colore che più vi si addice: pronte a cambiare look?