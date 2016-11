Capelli, quando la lacca fa la differenza

I parrucchieri la usano a profusione e un motivo c’è: la lacca è uno dei migliori complici nella buona riuscita di un’acconciatura. E non solo delle acconciature più elaborate: spesso gli hairstyle in cui la lacca riesce a fare davvero la differenza sono quelli più morbidi e casual, come le onde destrutturate o i raccolti romantici.

Se infatti su passerelle e red carpet l’effetto scompigliato è casual-chic, ma replicandolo davanti allo specchio diventa più sciatto che casual e per niente chic, probabilmente è perché manca il finish della lacca, capace di fissare ogni ciocca nel movimento esatto che si disegna con la spazzola o con le dita.

Oltre agli hairstyle messy, a differenza di quanto sembra, ci sono molte altre acconciature che senza lacca vengono bene a metà, dalla riga laterale bassa alla treccia sui capelli scalati, fino ai “Bobby-pin” hairstyle che giocano con le forcine. Guarda le dieci acconciature da non fare più senza lacca nella gallery:























Novità in salone: la lacca professionale più conosciuta, Infinium di L’Oréal Professionnel, nata per gli hairstylist che lavorano nei backstage delle sfilate, si è evoluta per diventare Pure. Eliminando ogni profumazione, la sua polvere ultra fine e a lunga tenuta ora è anche ipoallergenica.