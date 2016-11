Frangia laterale: il trend dell’inverno 2017 che piace alle celeb

In principio fu Audrey Hepburn, l’attrice icona di stile ci ha insegnato a portare e ad amare la frangia. Cortissima ad incorniciare il volto come nel celebre film Vacanze romane. Oppure piena e laterale per regalarsi un’allure ultra chic e squisitamente bon ton. Se avete voglia di un look nuovo non dovete far altro che prendere ispirazione proprio dall’intramontabile charme di Audrey. La frangia laterale, infatti, è uno dei trend più glam dell’inverno 2017. Anche le celeb ne hanno subito il fascino. Vedi per esempio la bellissima Taylor Swift. E poi la frangia laterale è facilissima da portare. Sta bene su tutti i tagli di capelli: medi, lunghi o corti. E’ ideale anche per le chiome ricce, regalando un effetto spettinato-chic. Nasconde in parte lo sguardo, ci fa sentire belle e anche un po’ misteriose, con questo gioco di vedo/non vedo.

Jean Louis David nella collezione AW 2016-17 “Loves the night” reinterpreta la frangia. E lo fa con un taglio all’insegna della femminilità. I capelli sulla nuca e sui lati del viso si lasciano indefiniti. La ciocca davanti è tagliata dritta e sistemata sul lato per enfatizzare lo sguardo.

Non ultimo la frangia laterale è super versatile. Vi svegliate una mattina con la voglia di cambiare mood e “uscire a viso scoperto”?

La frangia laterale si trasforma facilmente e regala un look sempre diverso. Con il ciuffo della frangia, per esempio, si può realizzare una treccia. Da sistemare poi di lato o anche all’insù, al centro della chioma. Per un tocco glamour si può fissare di lato con delle forcine. Oppure si può dare volume al ciuffo per ottenere uno stile retrò.

Il tocco finale dello styling? L’utilizzo di un prodotto lucidante per regalare ai capelli la giusta luminosità. Come il lucidante spray effetto brillantezza Parisienne Italia.

Alla prossima!

Francesca