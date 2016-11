È arrivato il momento di darci un taglio: se la chioma è indebolita oppure quello che si desidera è un look nuovo di zecca, non c’è dubbio circa la giusta scelta di stile: largo ai capelli corti. Nessuna paura del cambiamento è ammessa: con i tagli di questo genere si comunica voglia di novità, di brio, e anche il piacere di essere al passo con i tempi. I ciuffi morbidi e le rasature accennate sono da suggerire alle più coraggiose mentre per chi non ama i tagli definitivi è perfetto il caschetto, a patto che sia molto corto e scopra il collo.



Pixie cut, oramai un evergreen

I tagli di capelli corti autunno 2016 hanno tutti in comune una caratteristica: la morbidezza. Abbinare questa caratteristica a quella dei capelli corti può sembrare difficile, ma di certo non è impossibile. La femminilità con questi tagli viene esaltata perché le rasature non sono eccessive e nette, le frangia arriva agli occhi mentre le ciocche laterali (a seconda se la riga la si porta a destra o a sinistra) degradano lungo il perimetro del viso. Il taglio corto è una scelta di grande stile, non solo per far risaltare al massimo la bellezza delle donne. È anche un comodo trucco per ottenere un immediato effetto anti-age: i tagli per capelli corti sono certamente sbarazzini e sensuali ma, soprattutto, posso togliere qualche anno all’istante. E poi quest’anno la moda lo vuole messy, e questo aiuta molto al mattino quando si hanno i minuti contati per stare davanti allo specchio.



Ricci e corti, è possibile?

I capelli ricci vivono un autunno da protagonisti. Definiti ed elastici, i tagli di capelli corti autunno 2016 esaltano le chiome naturali, molto curate anche se lasciate asciugare al naturale, per ottenere il massimo da questo taglio di capelli così frizzante. Largo alla frangia lunga e spettinata per rendere il taglio corto più armonioso, interessante e contemporaneo, anche se sono ancora gli anni ‘80 a dettare le regole in fatto di look.



Caschetto alla Valentina

Icona intramontabile di sensualità e mistero, Valentina di Crepax è uno dei personaggi dei fumetti più noto al mondo. Lo stesso vale anche per il suo distintivo taglio di capelli: un caschetto paro super liscio che dona proporzione al viso e ne sottolinea gli zigomi. Quest’anno si porta proprio così, con la frangia piena, per un’iniezione maggiore di eleganza.