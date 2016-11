I ricci o li si ama, o li si odia. Alcune donne passano anni a cercare di nasconderli tra piastre, trattamenti improbabili e maxi cuffie contenitive. Il risultato? Capelli più ispidi di una scopa di saggina.

Noi che sappiamo apprezzare il fascino unico e ineguagliabile che una chioma riccia morbida e curata può donare, sponsorizziamo il ‘cespuglio in testa’ nelle sue varianti più glam. Ecco le idee più trendy per l’autunno-inverno 2016.

Lunghi e voluminosi (con riga laterale) Se volete addolcire il viso, non c’è niente di meglio che tenere i vostri ricci lunghi e super vaporosi. Occhio, però, a prestare particolare attenzione alla cura del capello per evitare l’effetto crespo che spesso affligge le chiome selvagge con l’impiego di mousse modellanti e nutrienti. La moda di quest’anno vede il lungo-riccio acconciato con riga bassa laterale, molto gettonato in passerella con il look da collegiale.

Corti e strong. Per donne che non hanno paura di osare e dare un taglio netto c’è l’opzione caschetto corto super curly. Bellissimo con ciuffi ribelli e frange lunghe, è il taglio ideale per chi non ha molto tempo da dedicare alla messa in piega (sta benissimo anche in modalità ‘spettinata’!).

Bob a ‘nuvola’. Il bob non è un taglio adatto solo a chi ha i capelli a spaghetto, ma è molto elegante e chic anche per chi porta i capelli ricci. In particolare, un bob di media lunghezza (il taglio deve arrivare giusto sotto il mento) è l’ideale per mantenere le onde morbide e naturali, senza che i capelli ‘sparino’ ovunque. Optate per una riga centrale (deliziosa se abbinata a una messa in piega vintage) o laterale, con il jolly di poter spostare i capelli da una parte all’altra durante la giornata (gli uomini dicono che sia un gesto molto sexy).

Extremely short. Un taglio audace ma di grande effetto: tenete i capelli cortissimi ai lati e sulla parte posteriore della nuca (a macchinetta, per intenderci) e un po’ più lunghi sulla parte superiore del capo, quanto basta per mantenere i vostri ricci rigogliosi e voluminosi (da modellare e definire con prodotti ad hoc).

Media lunghezza e… frangetta. Fra i tagli capelli ricci di tendenza sta tornando la frangetta, che non è appannaggio dei soli capelli lisci, ma ben si sposa anche con i capelli ricci. L’ideale? Un taglio medio, sfilato, con frangetta rock’n’roll. Bellissimo con un colore ricco di sfumature, anche estreme (rosa uber alles!).