Prima o poi doveva accadere: dopo qualche anno passato in sordina, la frangia è finalmente tornata a essere un trend. Ma la domanda è: dona a tutte? Sicuramente alcune tipologie di visi si prestano più di altre ad acconciature frangia-style, ma sappiate che, se forma e volume vengono regolate ad arte, le frange possono adattarsi a qualsiasi donna.

Prima notizia: spesso si crede che viso tondo e frangia creino un connubio infelice. In realtà, non è detto: come ci insegna la bellissima Gigi Hadid, volto tondo per eccellenza nel fashion system, basta optare per una frangia voluminosa e frastagliata con delle ciocche più lunghe alle estremità che arrivino fino alle guance per evitare l’effetto palloncino.

In alternativa, potreste rischiare meno e optare per una frangia lunga da pettinare di lato: la frangia laterale è un noto ‘salvavita’ per ogni genere di viso.

Se il vostro viso è ovale, puntate su una frangia grafica, dritta dritta e molto regolare – meglio se voluminosa – che assottigli i lineamenti. Sconsigliatissima, invece, per visi sottili e dalla forma allungata. In alternativa, potrete provare la frangia ‘a tendina’: più corta al centro e lunghetta ai lati. Non per tutte, ma una marcia in più per chi la sa portare.

Per i visi più irregolari, infine, come quelli allungati, triangolari o squadrati, l’opzione migliore è la frangia – ciuffo. L’importante è dosare il volume: più corposa per i visi allungati e triangolari, leggera per quelli squadrati, in modo da addolcire i lineamenti. Le donne dal viso squadrato possono azzardare anche una frangia irregolare che non copra interamente la fronte, ma che si apra al centro o di lato. Come l’influencer Alexa Chung, otterrete l’effetto di dare risalto a bocca e occhi.