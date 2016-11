Capelli chocolate mauve: tutto sul colore del momento

Sono ufficialmente il trend capelli per il 2017. Hanno sconfitto i loro rivali total pink (che nel 2016 ci hanno fatto innamorare a bordo di candidi unicorni) e sono pronti ad accompagnarci per un nuovo anno.

Di cosa sto parlando? Dei capelli chocolate mauve, il nuovo colore moda del momento.

Vuoi saperne di più? Vorresti farli su di te? Niente paura, ecco una serie di botta e risposta che ti chiariranno le idee e qualche consiglio utile.

In cosa consiste il color chocolate mouve? Si tratta di una versione del rose gold per le ragazze more. Ideato dalla stylist newyorkese Hannah Edelman è un castano caldo con sfumature color malva.

Come si realizza? Per realizzare questo colore è necessario schiarire alcune ciocche di capelli fino a farle diventare biondo chiaro. A questo punto viene applicata una tinta con la tecnica del balayage formata da 5 tonalità mixate alla perfezione: marrone scuro, rosso, giallo, verde, arancio e viola.

Chi puo’ farsi i capelli chocolate mauve? Questa tonalità è adatta alle ragazze more. Evitala se hai i capelli bruciati da troppe tinte, prova questi rimedi per risanare i tuoi capelli in breve tempo.

A chi sta bene il chocolate mauve? Questo colore si adatta molto bene a chi ha i capelli mossi, le onde enfatizzeranno ancora di più i giochi di luce. Un consiglio? Cogli l’occasione per dare un taglio ai tuoi capelli e rivoluzionare il look, questo colore è perfetto pe i tagli di mezza lunghezza (e non richiede particolari cure).

Che ne dici, ti ho convinto? Qui trovi una gallery di tagli medi mentre qui una gallery di tagli per capelli mossi da abbinare al tuo nuovo colore.

Non sei soddisfatta? Qui trovi una raccolta di tutti i trend capelli 2017, troverai sicuramente quello che per te.

Alla prossima!