Non avete tempo? Lisciate solo la coda come queste star

Bella, elegante ma soprattutto pratica. La coda alta e iper liscia è l’acconciatura salva giornata o serata. Da pettinatura per camuffare i capelli sporchi si è trasformata in styling raffinato e cool, complici le star che la sfoggiano sempre di più sui red carpet, abbinata ad abiti con maxi scollature per mettere in risalto collo, décolleté e lineamenti del viso.

Come realizzare una ponytail perfetta in cinque minuti? Fermate i capelli con un elastico e passate la spazzola lisciante in ceramica Dafni su tutte le lughezze. Dividere in sezioni non serve e l’effetto è una chioma setosa e lucente.

Se, invece, siete delle irriducibili dei capelli lisci e sciolti ma non avete tempo di mettervi davanti allo specchio armate di pinze per separare le ciocche, fate comunque una coda alta, fermatela con un elastico Invisibobble che non lascia il segno, pettinatela con la spazzola lisciante e poi sciogliete la chioma. Il risultato è un liscio naturale che vi consente di avere un look curato ma non costruito e, soprattutto, senza il crespo e il volume della vostra texture naturale.