Da capelli “Grey” a “Smokey Grey”

Da quest’ estate ha letteralmente spopolato e nonostante si tratti di una colorazione impegnativa che, nella maggior parte dei casi richiede decolorazione, i #greyhair hanno conquistato tutte noi.

Ma ad essere oneste i #greyhair hanno riscosso così tanto successo anche grazie a personaggi del calibro di Kylie Jenner, Rihanna, Jourdan Dunn e molte altre fashion icon che sfoggiando chiome grigie hanno risvegliato in molte di noi il desiderio di cambiamento.

E per questo inverno dovremmo forse abbandonare il “grigio” ?

La risposta è no, e ora vi spiego il perché.

Per la stagione invernale potremmo ancora recarci dai nostri hairstylist con capricci per ottenere il nostro “grigio”.. però da semplice “grey” ci toccherà chiedere una colorazione che risponde al nome di “smokey grey“.

Lo smokey grey è perfetto per chi ha una base scura, non è più necessario infatti decolorare i capelli dalla radice.. si lavora sulle lunghezze e sulle punte creando sfumature personalizzate.

Sicuramente rispetto alla colorazione in voga questa estate, la proposta invernale risulta “meno impegnativa” sia esteticamente che per la salute dei capelli, ecco perché risulta essere una valida opzione per chi desidera fare un “colpo di testa”.

E voi cosa ne pensate? Sì o no?