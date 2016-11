Bombata, cortissima o super sfilata è la frangia una delle tendenze più glam della prossima stagione. L’abbiamo vista sulle passerelle in tutte le sue declinazioni.

Armani per esempio ha portato in scena una frangia-ciuffo laterale molto elegante. Mentre Chloè ha optato per una frangia aperta. Anche le dive di Hollywood si sono lasciate sedurre da lei. Vedi per esempio Jessica Beal che sui social ha sfoggiato il suo nuovo taglio scalato incorniciato da una bellissima frangia.

Se vi va di provarla, buttatevi! Grazie alle varie tecniche con cui si realizza, infatti, la frangia sta bene davvero a tutte le tipologie di viso e di look. Sui tagli lunghi e medi per esempio è meglio optare per una frangia scalata in stile seventies. Sui caschetti sta benissimo la frangia dritta. Ma anche sui capelli mossi la frangia dona un effetto rock.

Senza dimenticare i capelli cortissimi. Jean Louis David per esempio nella nuova collezione AW 2016-17 “Love the night” propone un taglio alla garçonne molto sofisticato. La frangia è ultra corta e spettinata e il look è asimmetrico e in movimento. Molto chic anche il taglio corto, dove i capelli sulla nuca e ai lati del viso si lasciano indefiniti. Mentre la ciocca davanti è tagliata dritta e sistemata sul lato per enfatizzare lo sguardo.

Alla prossima!

Francesca – www.vogueandthecity.com