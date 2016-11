Tiger Eye Hair: tutte le sfumature del castano

L’ultima tendenza in fatto di hairstyle? Si chiama Tiger Eye Hair e si preannuncia uno dei veri must di questa stagione. Perfetta per le castane, questa innovativa colorazione si ispira alle calde sfumature dell’Occhio di Tigre, una particolarissima pietra dotata delle più varie sfumature del marrone e dell’oro, le stesse che ritroviamo riprodotte sui capelli di chi ha già ceduto a questo irresistibile trend.

Il mix di tonalità castane riprodotte su base scura e portate gradualmente sino al biondo più chiaro, rendono i Tiger Eye Hair perfetti per ridare nuova vita anche alle chiome più spente. E in più richiedono pochissima manutenzione, l’ideale per chi non ha tempo (o voglia) di recarsi troppo spesso dal parrucchiere!

Il taglio perfetto per enfatizzare al meglio i riflessi dorati è sicuramente il lungo, meglio se accompagnato da una morbide ed eleganti onde che incorniciano il viso o da un liscio effetto natural.

Il web è gia impazzito per i Tiger Eye Hair! E voi? Basta poco per scaldare l’inverno!