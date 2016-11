Tagli capelli scalati: la novità si chiama swag

Vi piace stare al passo con le ultimissime tendenze e siete alla ricerca di un look “in movimento”? Questo potrebbe essere il taglio giusto per voi. Bando ai vari bob, comunque sempreverdi, il trend più nuovo dell’inverno 2017 si chiama swag. Si tratta di una rivisitazione, in chiave rock, dei tagli scalati di richiamo seventies. Come si ottiene? Con un taglio medio molto scalato sulle lunghezze e più pieno nella parte alta. Senza tralasciare la frangia, che è super sfilata.

Questo look si sposa molto bene con tutte le tipologie di viso. Dall’ovale più tondo a quello più allungato, quindi, via libera allo swag. Il risultato finale sarà uno “spettinato” ad arte. La novità del 2017 ha già conquistato anche le varie celeb. Come la modella Alexa Chang, da sempre una delle maggiori promotrici del taglio swag.

Per le adepte dei tagli scalati anche il long bob nella sua versione più destrutturata e asimmetrica resta a pieno titolo uno dei protagonisti assoluti della prossima stagione. Sta bene soprattutto a chi ha i capelli mossi e voluminosi e vuole regalarsi un allure un po’ rock.

Ma si sa, la bellezza del taglio è direttamente proporzionale alla salute del capello. Jean Louis David per questo Autunno/Inverno 2016-17 ha messo in campo una novità assoluta: il nuovo rituale di bellezza Density Terapy della linea Urban Care che aiuta ad aumentare lo spessore dei capelli sottili, rinforzandoli e ridensificandoli. C’è lo shampoo forza e vitalità, arricchito con ginseng che dona ai capelli volume ed elasticità. La maschera riparazione e densità. E non ultimo Ciment, il trattamento senza risciacquo, un prodotto innovativo che grazie alla sua tecnologia 3d (la stessa che si usa per formulare i mascara volumizzanti) regala più spessore e corpo alla chioma.

Per il colore, anche fai da te, Allwaves color creme regala riflessi luminosi, brillanti e molto naturali.

Alla prossima!

Francesca – www.vogueandthecity.com