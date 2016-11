Tagli capelli corti 2017: tutti i trend del momento

Hai deciso di darci un taglio, vero? I tuoi lunghi e adorati capelli ti hanno letteralmente stancata: non sei più una bambina, è ora di iniziare a fare sul serio!

Aggiungi poi il cambio di stagione, un sacco di capelli in caduta libera e la voglia di un cambiamento radicale per un inverno diverso dal solito. Tutto porta ad una sola conclusione: è ora di cambiare look amica mia!

Pronta a scoprire tutto sui tagli capelli corti 2017? Ti assicuro che te ne innamorerai e non temere, nel caso non dovessi piacerti il passaggio da taglio corto a taglio medio sarà davvero rapidissimo!

Dunque i tagli corti del momento sono principalmente 2: i cortissimi e i medio corti. Lascia che ti dia qualche consiglio utile.

I capelli cortissimi sono i classici capelli corti alla maschietto: nuca rasata, o cortissima, e ciuffo superiore più lungo da pettinare in avanti o all’indietro in base all’occasione. Un taglio comodo e molto versatile, consigliato alle under 40 e a chi, in generale pratica molto sport (si asciugano in un lampo e non hanno bisogno di messa in piega!). Qui trovi una gallery di tagli capelli corti.

I capelli medio corti sono invece il tipico taglio dell’indecisione (a me piace chiamarlo così). Si tratta di un taglio medio alla pari, o leggermente scalato, portato sopra le orecchie. È perfetto se non vuoi fare un cambio radicale, se ami i tuoi capelli o se non sei convinta che il taglio corto si adatti al tuo viso. Questo tipo di taglio si adatta perfettamente alla frangia (qui una gallery di tagli con frangia), il trend del momento.

Alt! Hai tagliato i capelli e ora non ti vedi più? Non ti preoccupare, adotta questi trucchi per farli crescere velocemente e consulta questa gallery di tagli medi per rimetterti in gioco (stanno bene davvero a tutte, me compresa!).

Non perderti questa raccolta di tagli moda per il 2016/2017 se vivi ancora nell’indecisione e chiedimi qualsiasi cosa sulla mia pagina facebook Alice Cerea.

Alla prossima!