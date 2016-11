Capelli corti mossi: tutti i tagli più cool del momento

In assoluto il taglio più comodo e modaiolo di sempre. I capelli corti mossi sono la scelta giusta se hai i capelli ribelli di natura (come il 90% della popolazione mondiale), pochissimo tempo per asciugarli e zero voglia di curarli con migliaia di prodotti giorno dopo giorno.

Allora, che ne dici? Pronta a darci un taglio? Pronta a rivoluzionare il tuo stile e a guadagnare un sacco di tempo utile da impiegare in modo producente? (come una seduta di shopping!).

Prima di passare ai consigli e ai tagli corti mossi più in del momento lascia che ti sveli un segreto: proprio come per la frangia (il trend dell’inverno 2016/2017) i tagli mossi stanno bene davvero a tutte ma c’è qualche accorgimento da adottare che ti svelo ora.

Se hai i lineamenti perfetti e molto delicati mettili in risalto con un taglio alla maschietto corto ai lati e spettinato/mosso nella parte superiore. Abbina poi un make up occhi grintoso e il risultato sarà fenomenale. Qui trovi una gallery di tagli corti mossi.

Se, invece, hai dei lineamenti forti e una mascella squadrata utilizza i tuoi capelli mossi per addolcire il viso. Punta tutto su un taglio medio-corto con ciuffo laterale o frangia e, se non hai la nuca perfettamente rotonda, lascia i capelli sul retro più corti e gonfiali con il phon. Qui trovi una gallery di tagli per capelli mossi medio corti.

Non finisce qui! I capelli corti sono il trend del 2017 e qui trovi una gallery con tutti i tagli moda per il 2017, scegli quello che fa par te subito!

Ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea con tantissimi consigli utili,

Alla prossima!