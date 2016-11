Capelli corti: tutti i biondi

Maxi ciuffi, bob cortissimi, pixie cut (long) dai movimenti scomposti che danno volume, i tagli corti di stagione sono un inno alla femminilità più decisa e audace. Linee nette che evocano una sensazione di essenzialità. Il quoziente di biondo da abbinarci? Dall’ice blonde freddissimo al tiger eye, ovvero un mix di caramello e castano caldo.

Il biondo platino nella sua variante più chiara, fino ad arrivare al grey e a riflessi lunari con sfumature lucide, è quasi un non colore ed è per questo che sta bene a tutte, al di là dei toni caratterizzanti di ciascun viso. Anche se a portarlo con più disinvoltura rime chi ha la pelle glaciale e gli occhi azzurri o grigi.

Come scaldare o raffreddare questo biondo siderale? Con un sottotono viola per dare vita a sfumature avorio iridescenti, e dei beige caldi che ricordano la luce del sole per creare un look color champagne.

Nella gallery qualche ispirazione per il prossimo appuntamento dal parrucchiere.