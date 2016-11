Volete tagliare la vostra frangia e cambiare look, ma non sapete quale è quella più adatta a voi? Ecco i tipi di frangia che potete scegliere in base alla forma del vostro viso. Ormai lo abbiamo capito, la frangia è tornata e basta vedere la tv, i magazine e le it-girl. Donne affascinanti come Uma Thurman, Emma Stone e Alexa Chung le sfoggiano in tutti i modi possibili. E come se non bastasse, anche nelle ultime fashion week le abbiamo viste come trend ultra chic.

Come avrete capito, i tipi di frangia vanno scelti sempre tenendo conto della forma e del tipo di viso. Ad esempio la frangia che sta bene ad un viso rotondo, non è detto che vada bene per un volto con lineamenti fini. Normalmente si pensa che questa sia adatta solo alle giovani donne. Questo però è un grande errore, infatti dipende molto dal taglio di capelli che abbiamo e dalla forma che vorremo darle.

La frangia ringiovanisce e non importa il tipo di capelli che si ha. Possono essere mossi, ricci e lisci, tanto vi renderà molto affascinanti a patto che scegliate quella giusta. Ci sono diversi modi di portarla e per questo motivo è sempre consigliabile consultare un hairstylist. Ci sono diversi tipi di frangia:

Berlinese: che copre per intero le sopracciglia e avvolge la fronte, ideale per chi ha il viso simmetrico e regolare.

Scalata: ideale per chi ha la fronte ampia.

Laterale: ideale per chi porta il taglio pixie e ha un volto a forma di cuore. In realtà è uno dei tipi di frangia che si adatta perfettamente a quasi tutte le forme del viso.

Cortissima: che copre parte della fronte. Da non scegliere se avete i lineamenti troppo fini.

Divisa: vale a dire più corta al centro e lunga agli estremi. Perfetta per chi ha un viso ovale come Alexa Chung.

Ed ecco qui una mini guida sui tipi di frangia di tendenza. Quale tra questi è il vostro preferito? il mio è quello laterale e ve ne parlerò prestissimo.

Se volete qualche tip e suggerimento in più sulle tendenze nel mondo fashion e beauty, mi trovate anche sul mio blog.