I tagli capelli medi sono senz’altro la tendenza più seguita per questa stagione appena iniziata. Infatti il taglio bob è considerato uno dei migliori grazie alla sua versatilità. E non è un caso visto che può essere fatto in tanti modi diversi. Da quello classico dritto, a quello scalato, con la frangia o quello corto.

Tra i tagli capelli medi quello più visto alle star di Hollywood, c’è quello leggermene scalato. Scelto non solo per la sua capacità di creare l’effetto di movimento, ma perché è adatto a tutti i visi. Infatti un bob di media lunghezza “snellisce” il viso e vi da la possibilità di realizzare molte acconciature. Ad esempio si possono portare con una coda di cavallo o un raccolto un po’ più elaborato. Un modo per renderlo ancora più di tendenza è di aggiungere i colpi di sole. Con questo accorgimento, riusciremo ad illuminare ancora di più il nostro viso. Questo taglio Bob lungo è un’ottima opzione anche per chi ha i capelli ricci. Ma come tutti i tagli capelli medi, bisogna studiarlo sul proprio viso. Infatti nel caso di chi ha i capelli ricci, è necessario “diminuire” il volume per ottenere un effetto molto più naturale.

Un altro taglio di tendenza tra i tagli capelli medi è lo shag. Famoso soprattutto negli anni ’70, ’80 e ’90 e che ora, nel 2017, torna “prepotente” e a quanto pare per rimanere un altro decennio. Lo stile shag ha la caratteristica di essere un taglio di capelli, dove le lunghezze sono molto scalate e arricchite da riflessi ton sur ton. Anche in questo caso gli esperti consigliano di aggiungere colpi di sole per renderlo ancora più trendy.

Infine parliamo del taglio spuntato che è tra i tagli capelli medi quello più adatto a chi ama il look “non troppo ordinato”. Ma anche perfetto per chi vuole sembrare giovane. Per chi sceglie questo taglio, i hairstylist consigliano di giocare anche con il look bagnato, utilizzando un po’ di gel.

