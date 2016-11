State pensando alle tendenze della prossima stagione per quanto riguarda il mondo dell’hairstyle? Ecco i tagli capelli inverno 2017 più gettonati in questo momento.

Vi annuncio che ancora una volta il noto taglio bob è presente. Questo trend ormai non ci abbandona, infatti i tagli capelli midi hanno conquistato molte delle più importanti passerelle del mondo. Ogni anno però si reinventa per aggiungere un tocco più attraente e glamour. A volte attraverso il colore, in altri casi nel modo di tagliarli o spesso e più semplicemente con acconciature particolari.

Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno è normale che si abbia voglia di cambiare. Spesso la scelta è quella di sfoggiare un nuovo taglio di capelli, perché ogni stagione ha le sue tendenze, come nel mondo della moda. Le tendenze per i tagli capelli inverno 2017 vogliono chiome midì o lunghe, anche se c’è spazio per i capelli corti. Una caratteristica costante è quella che vuole il taglio molto naturale e leggermente disordinato. Ovviamente non sto parlando del tanto odiato effetto arruffato e trascurato.

Dicevamo che la tendenza più gettonata è il famoso bob. In realtà per questa stagione fredda si chiama taglio bob capelli lunghi (o come dicono i hairstylist il bob XL). E più precisamente si parla di un taglio che vuole la lunghezza dei capelli all’atezza della clavicola. In poche parole non devono superare le spalle. Questo è il taglio ideale, se non si desidera portare i capelli troppo corti. Inoltre favorisce quasi tutti i tipi di viso. Un’altra tendenza per i tagli capelli inverno 2017 è il taglio wob. Questo taglio vuole che le lunghezze sfiorino il mento e che si portino con onde naturali e non troppo marcate. Per portare questo tipo di taglio è necessario che i capelli vengano scalati. Inoltre che vengano realizzati ricci leggermente disordinati.

Infine, se si preferisce un taglio di capelli più grintoso, si può optare per il taglio Swag. Questo taglio viene realizzato sempre scalato e si può scegliere se portarlo lungo fino alla clavicola o al mento. La particolarità principale è che vuole la frangia e non troppo ordinata. Questo tipo di taglio è ideale per chi ha i capelli ricci, lisci, o naturalmente ondulati. Infine uno dei tagli reso famoso grazie alla cantante Taylor Swift è il Carré. Se si vuole imitare il suo taglio di capelli è necessario tagliare i capelli in stile bob. Questa volta però tutti alla stessa altezza. La lunghezza deve toccare il mento oppure essere anche più corta. Oltre ad avere la stessa lunghezza, è necessario che ci sia la frangia, che deve essere dritta e spessa. Questo taglio è perfetto se avete i capelli lisci.

Per oggi è tutto, se volete altre curiosità sulle tendenze non solo beauty, mi trovate anche sul mio blog.

(free photo credits by pixabay)