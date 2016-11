Di che rosso sei? Colore moda capelli Inverno 2017

Anche quest’anno il rosso si conferma come il colore moda capelli più gettonato. Se vi state chiedendo quale nuance adottare, avete l’imbarazzo della scelta. Dal classico rosso tiziano, al ramato, al ciliegia. E ancora il rosso irlandese e il rosso ginger.

Qualunque sia la nuance prescelta, il colore moda capelli per questo Inverno 2017 è un rosso caldo e intenso! Avete tante star a cui ispirarvi. Nicole Kidman, Julia Roberts, Julianne Moore, da sempre sfoggiano chiome fiammanti. Kate Winslet è stata rossa diverse volte, a partire dal film che l’ha resa celebre. E poi ci sono Emma Stone, Amy Adams, Jennifer Lawrence. La lista è lunga, ricca di donne carismatiche e sexy.

Una volta scelta la tonalità che meglio si addice al vostro incarnato, è importante prendervi cura del vostro colore, per preservarne la brillantezza. Utilizzate prodotti per capelli colorati e maschere sublimatrici del colore. Al bando colori sbiaditi e inestetiche ricrescite.

Se vi siete convertite al colore moda capelli inverno 2017, vi starete chiedendo cosa abbinare al vostro rosso fiammante. Il verde nelle sue nuances più intense si posiziona al primo posto. Protagonista in passerella, non vi sarà difficile trovare i capi ideali da incorporare nel vostro guardaroba da redhead!

Non solo rosso! Molte di noi non amano un colore capelli omogeneo e preferiscono aggiungere sfumature tono su tono o in netto contrasto. Se volete osare con punte colorate, il viola è la scelta più rock, soprattutto su un taglio corto scalato come quello di Eugenia Sverbikhina (via Kimberly Jesika).

Se invece desiderate un effetto più naturale, aggiungete sfumature biondo sabbia, o biondo ramato per un colore ancora più caldo.

Che ne pensat, vi ho invogliato a fare un colpo di testa?

A presto!

Valeria Coco et La vie en rose Moda & Beauty