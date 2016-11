Quali sono le tendenze moda colore capelli inverno 2017? Basta guardare le star sul red carpet!

Per poter avere le idee chiare su quelli che saranno i trend moda colore capelli inverno 2017, oltre a studiare le acconciature delle modelle delle scorse sfilate, ho osservato attentamente gli ultimi red carpet. La scelta è molto ampia e di sicuro accontenterà tutte le donne che amano cambiare look. Il biondo platino può definirsi come il trend protagonista della stagione. E la testimonianza l’abbiamo anche dalle celebrità come Kristen Stewart e Taylor Swift. Si tratta di un biondo magnetico, che non si ottiene da un giorno all’altro. Infatti richiede un processo più o meno complesso a seconda del colore naturale dei vostri capelli. Essendo una tonalità grintosa, è meglio abbinarlo a tagli di capelli “midi” o al famoso “pixie“. Credo sia ovvio che questo colore necessità una cura particolare.

Non ci hanno mai abbandonato come tendenza moda colore capelli inverno 2017, di cosa sto parlando? Dei bellissimi marroni che quest’anno tornano più forti che mai. Dal marrone cioccolato, al bronde con “scintillii” dorati, fino alle tinte ramate ed i finish granny. Queste tonalità le abbiamo ammirate su star come Jessica Alba e Lucy Hale. Questo Autunno-Inverno 2016-2017, sostituite le meches tradizionali per illuminare il viso e chiedete al vostro hairstylist il balayage 3D. Una tecnica nuova che sfuma il colore (più scuro nelle radici e più chiaro sulle punte). Un modo di creare volume oltre ad illuminare il vostro viso.

Se siete alla ricerca di un cambiamento radicale dell’immagine, la colorazione rosa può essere la scelta giusta. Potete scegliere tra il rosa pastello e il pink blonde, che non è altro che un biondo con “scintillii” di colore rosa. Se optate per questa tendenza moda colore capelli inverno 2017, dovete tenere conto del vostro colore base. Infatti, se non avete i capelli molto chiari, tenete presente che questa tonalità richiede la decolorazione. Di conseguenza sarà necessario dedicare tanto tempo alla cura dei vostri capelli.

Avete deciso quale sarà il vostro nuovo look? io probabilmente sceglierò un castano chioccolato e se lo volete vedere, vi aspetto anche sul mio blog indiansavage.com

(Photo credits Glamour.it)