Siete alla ricerca di nuove idee per il vostro hairstyle? Ecco le acconciature inverno 2017 che stanno spopolando!

Con la nuova stagione abbiamo sempre voglia di cambiare look. I tagli capelli 2017 ci apre un ventaglio di opzioni molto interessanti anche per le acconciature inverno 2017. Siete pronte a scoprire tutte le novità? facciamolo insieme ricordando tutti trend che abbiamo visto durante le fashion week scorse. La coda con la frangia, il side swept (portati da un lato quasi a coprire l’occhio), i ricci in tutte le sue forme e le acconciature anni ’90 sono solo alcune opzioni che avremo per questa nuova stagione.

Per questo Autunno Inverno 2016 2017 vedremo tantissime acconciature adatte a tutti i tipi di chioma. Ma vi dico già che chi possiede capelli ricci, è davvero fortunata visto quanto sono tornati di moda. Le acconciature, ispirate agli anni ’70, ’80, ’90 (con tanto volume e movimento) saranno le protagoniste. Non mancheranno i pettinati che vogliono la riga al centro o di lato. Inoltre vederemo acconciature adornate da fermacapelli gioiello in stile barocco. E infine “nodi su nodi” creati con ciocche large e poi tante onde di infinite texture.

Nascondete i vostri ricci nei maglioni dolce vita o nei foulard! Di cosa parlo? Se avete visto le sfilate della fashion week dedicate all’ A/I 2016 2017, sapete a cosa mi riferisco. Altrimenti non vi preoccupate che ve le spiego subito. Se avete i capelli ricci, create il taglio bob con volume mettendo le lunghezze all’interno del vostro dolce vita o avvolgendole con un foulard come propone Missoni o la nostra It-girl Olivia Palermo. Stessa tendenza di nascondere i capelli in foulard o maglioni, la propone anche Calvin Klein. Ma questa volta con una variante: la riga laterale ben marcata.

Per chi ama i pettinati “ordinati e precisi”, può provare le acconciature inverno 2017 che ci propone Zac Posen o Salvatore Ferragamo. Ad esempio la riga centrale con onde marcate e precise. Inoltre le code di cavallo non ci abbandonano neppure quest’anno, ma per essere di tendenza, vi suggerisco di portarle basse con la frangia o la la riga da un lato. Giocate con gli accessori barocchi e indossate tiare con la coda o fermacapelli per le vostri acconciature semiraccolte. E se vi piace uno stile più grintoso, provate ad “annodarle”.

Avete già individuato la tendenza giusta per voi? Io proverò gli accessori in stile barocco e se volete vedere il risultato, vi invito a seguirmi anche su IndianSavageBlog.

Photo credits: Glamour USA magazine e Pixabay