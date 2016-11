Tipi di frangia: scegli quella più giusta per te!

La frangia può essere il dettaglio che fa la differenza! L’importante è capire bene quale tra i vari tipi di frangia sia quello che ci piace di più e soprattutto più adatto alla forma del nostro viso! E’ una soluzione ottima per dare un tono interessante al vostro taglio di capelli, soprattutto per chi come me li ha lunghi.

Personalmente adoro la frangia “piena”, di quelle che ti coprono quasi gli occhi. Avendo un viso magro ed ovale è perfetta per me! Non ha bisogno di grande “manutenzione”, dobbiamo solo accorciarla un pochino quando proprio non vediamo più niente!!

Chi non ama volumi troppo esagerati può optare per una frangia “leggera”. Sarà l’ideale per chi ha capelli liscissimi e non troppo folti.

La frangia detta a “trapezio” è anche lei molto pratica, specialmente per chi ama i capelli raccolti e le code di cavallo.

Ma il massimo della praticità e anche della tendenza è la frangia irregolare! Mossa ed indisciplinata. Manutenzione ridotta al minimo necessario dal risultato super glamour! L’adoro!!

Allora ditemi, quale tipo di frangia fa per voi?