Il taglio iconico del momento è lo shag

Tutte le star lo vogliono: dopo il precisino bob e il morbido lob, il taglio medio di stagione è lo shag.

Il nome rievoca un tipo di ballo nato in America a ridosso degli anni Trenta, ma di retrò ha ben poco: lo shag infatti arriva direttamente dagli anni Ottanta, quando alle chiome cotonate si faceva spazio la chioma fortemente scalata e rock.

Il nuovo taglio del 2016 però unisce due contrasti: le scanalature rigorose e l’allure rock’n’roll, prediligendo anche lo styling mosso e riccio. Non si disdegna la frangia lunga e folta che portata mossa crea una chioma ricca e voluminosa.

Per i capelli più fini e lisci lo shag torna in maniera più pacata, l’importante è saper scalare e destrutturare bene tutta la chioma. Questo taglio medio si sposa alla perfezione con il look spettinato e dinamico e molte star come Alexa Chung o Taylor Swift l’hanno già scelto!

